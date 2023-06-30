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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيدة انتصار السيسى: المصريون قدموا مشهدًا تاريخيًا عظيمًا فى حب الوطن وحمايته

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "أهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التي قدم فيها المصريون مشهداً تاريخياً عظيماً في حب الوطن، والدفاع عنه، وتقديم الغالي والنفيس لحمايته من قوى الشر والإرهاب".

وتابعت: "حفظ الله مصر وشعبها وأدام عزها واستقرارها، وكل عام وأنتم بخير".

السيدة انتصار السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي الشعب المصري ثورة 30 يونيو المجيدة

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