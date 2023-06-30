"الحلم"... فيلم يرصد كيف غيرت "حياة كريمة" واقع الملايين

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” الإخبارية، فيلم “الحلم” الذي يرصد كيف غيرت “حياة كريمة” واقع معيشة ملايين المصريين وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقدم الفيلم حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في المجتمع الريفي من تغير كلي في البنية التحتية للقرى والنجوع وبعض المحافظات من محطات معالجة المياه والصرف الصحي وشبكة طرق داخليه وخارجية.

كما عرض الفيلم حياة قرية كانت تعاني من انقطاع مستمر للمياه والكهرباء ومعدومة تماما من البنية الأساسية كتهالك الطرق مما كان يجعلهم معرضون هم وأبنائهم للخطر، وتهالك المدارس ثم تغير تلك الأوضاع تماما مع ثورة 30 يونيو لتشهد القرية بعد ذلك تحديث وإنشاء المدارس وإنشاء مراكز الشباب وتغير وتطوير الطرق كاملة ومواكبة الدولة في التحديث والتطوير بشكل عام ومتوازي.

كما عبر أهالي قرية زاوية صقر، عن فرحتم وانبهارهم بالمبادرة لدخول مبادرة حياه كريمة قريتهم وعمل التغيير الذي حلموا به كثيرا.