خلال 9 سنوات.. زيادة قيمة المعاشات سنوياً لـ294,3 مليار جنيه

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تمويل مساعدات لإجمالي 228,715 أسرة من الاسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 942,226,476 مليون جنيه، علماً بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الارهابية من 10 ألاف جنيه الى 100 ألف جنيه، ثم تم زيادته مرة ثانية بقرار من رئيس الجمهورية الى 200 ألف جنيه في عام 2021.

وأكدت فى تقرير صادر عنها لعرض ما تحقق فى 9 سنوات فى عهد الرئيس السيسي، أنه تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه فى يناير 2014 ليصبح 1,700 جنيه في يناير2023 ، كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1,590 جنيه ليصبح 10,900 جنيه عن ذات الفترة.

وأشارت الى أنه تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنوياً من 86,5 مليار جنيه في 30/6/2014 ليصبح 294,3 مليار جنيه في 30/6/2022 ، كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8,7 مليون ليصبح 10,7 مليون عن ذات الفترة.

ولفتت أن نسبة الزيادة السنوية في المعاشات بلغت 10 % في 1/7/2014 لتصبح 15 % في 1/4/2023، كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليار جنيه في لتصبح 55 مليار جنيه عن ذات الفترة.



تكافؤ الفرص التعليمية

وأكدت أنه تم إعفاء 5 مليون طالب من غير القادرين من المصروفات الدراسية سواء من برنامج "تكافل" أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية".



تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث

ولفتت إلى أنه تم تجميع وتكامل الموارد المالية من الموازنة الحكومية ومن المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 لتصل إلى حوالي 21 مليون فرد بقيمة 5,4 مليار جنيه، وذلك على مدار عامين بدءً من مارس 2020 وحتى يونيو 2022.



وأكدت أن جمعية الهلال الأحمر المصري ساهمت في إغاثة النكبات الإقليمية بالدول العربية والإفريقية والدولية التي عانت من أزمات وكوارث بمساعدات اغاثة اجتماعية تصل الى حوالي 290 مليون جنيه.