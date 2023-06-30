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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رحلات اليوم الواحد تنعش شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام العيد.. ونسب الإشغال تتخطى 80%

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالا كثيفا من المواطنين منذ صباح اليوم ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، من أهالي الإسكندرية والزائرين، حيث أوشكت العديد من الشواطئ على اكتمال نسب الإشغال.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن وصول رحلات اليوم الواحد وارتفاع نسب الإشغال فى الشواطئ حيث وصلت فى بعض الشواطئ إلى 80%، وحقق ميامي العام نسبة إشغال 100%.

ورفعت شواطئ القطاع الشرقي الراية الخضراء، بينما رفعت شواطئ العجمي غرب الإسكندرية الراية الحمراء التحذيرية.


وكان قد أصدر المحافظ اللواء محمد الشريف، تعليماته للإدارة المركزية للسياحة والمصايف لرفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ لاستقبال المصطافين من مواطني وزائرى الإسكندرية خلال إجازة العيد، كما تم التشديد على متابعة التجهيزات النهائية، والانتهاء من أعمال رفع كفاءة الوحدات الشاطئية والخدمات المقدمة للمصطافين على طول الكورنيش. مشيرًا أنه تم تكثيف التجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وذلك بشأن تواجد المصطافين على الشواطيء.. وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة علي شواطئ الإسكندرية.

ومن جانبه اجتمع الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعمال الشواطئ المعينين للعمل على الشواطئ المجانية والعامة، مؤكدا أن نجاح موسم الصيف يعتمد بنسبة كبيرة على أدائهم والتزامهم بالتعليمات الخاصة بالتشغيل.

ونوه رئيس مصايف الإسكندرية، على أن الشواطئ المجانية والعامة تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين وهي التي تستحق كل الدعم وعلينا أن نوفر لهم كل سبل الراحة على الشواطئ.

وحث رئيس الإدارة العمال على أن تكون شواطئنا واجهة حضارية تليق بمكانة الإسكندرية وشعبها وشدد على ضرورة الاهتمام بنظافة دورات المياه وحسن استقبال الرواد.

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شواطئ الإسكندرية إقبال كثيف المواطنين عيد الأضحى المبارك الادارة المركزية للسياحة والمصايف الراية الحمراء

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