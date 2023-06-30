وكيل مديرية "صحة بني سويف" يتفقد تمركز عيادات مبادرة "100 يوم صحة"

تفقد الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة ببني سويف ومدير الطب العلاجي، مواقع تمركز عيادات مبادرة 100 يوم صحة وذلك لمتابعة سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وانتظام توافد المواطنين لتلقى الخدمة، والتي تضم فرق طبية متكاملة وعيادات طبية منتقلة للكشف على الأمراض وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية، والتي تستمر لمدة 100 يوما، لتقديم خدماتها للفئات المستهدفة من خلال المستشفيات العامة والمركزية ووحدات ومراكز طب الأسرة والمنافذ المتنقلة، بالإضافة تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من الوزارة لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.

واطمئن «بغدادي» خلال جولته على تقديم خدمات المبادرات الرئاسية مجاناً والتي تستهدف الوصول للمواطنين في أماكن التجمعات، وذلك في إطار الخطة القومية للمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتقدم المبادرة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وخدمات دعم صحة المرأة، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، وخدمات مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج والأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية ،وذلك بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي.

وشهدت المبادرة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين للحصول على الخدمات الصحية، حيث تضم المبادرة فرقًا طبية متكاملة وعيادات طبية متنقلة للكشف على الأمراض وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية، وتتنوع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

فيما عبر المواطنون المترددين على المبادرة عن سعادتهم بإطلاق المبادرة والتي تتواجد في الشوارع والميادين من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً لتقديم الخدمات الصحية لهم، حيث وجهوا شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاق تلك الحملات مجانًا للمواطنين للكشف عليهم وصرف العلاج لهم دون أي مبالغ مالية، وسط تنظيم كبير وتوفير كل أساليب الراحة.

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