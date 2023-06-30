ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالتزامن مع عيده..أبرز المعلومات عن القديس الأنبا موسى الأسود

الأنبا موسي الاسود
الأنبا موسي الاسود

يتأهب دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالبراموس بوادي النطرون، لاحتفالات عيد القديس الأنبا موسي الأسود، إذ أعلن الدير اقتصار صلوات العشية والتي تقام مساء اليوم على رهبان الدير فقط على أن تفتح أبواب الدير صباح غدًا أمام الأكليروس والشعب القبطي.

وفي هذا التقرير نٌستعرض لمحات من حياة القديس الأنبا موسى الأسود بالتزامن مع الاحتفالات بعيده:- 

 

  • استشهد عام 408 بعد أن مجد الله في حياته وقدم الله به مثالاً لعمل التوبة والنعمة في حياة الإنسان
     
  • ترهب القديس موسى وعاش وسط إخوته الرهبان في البداية، ثم أنعزل بمشورة أبيه الروحي وتوحد وتمجدت نعمة الله معه وساندت جهاده وحربه الروحية ضد الشيطان
     
  • أخذه القديس إيسيذورس إلى القديس مقاريوس الكبير الذي أشرف على وعظه بالإيمان حتي صار جاهزًا فعمده وسلمه للأنبا إيسيذوروس من جديد ليتلمذه.
     
  • رأه هناك القديس إيسيذورس قس القلالى وخاف منه عنده رؤيته لكن استقبل موسي وحدثه عن الله الحقيقي وعندها تحرك قلب موسي نحو التوبة.
     
  • أرشده الله للذهاب إلى برية شيهيت«وادي النطرون»، وسيجد عباد الإله الحقيقي، وبالفعل ذهب حتي وصل إلى قلالى الرهبان.
     
  • ترأس عصابة من قطاع الطرق وقيل إنه لم  يوجد إثم لم يرتكبه ولكنه ظل يتساءل بداخله ويبحث عن الإله الحقيقي.
     
  • ولد في الأغلب بين عامي 330 و340 وكان عبدًا لشيخ قبيله تعبد الشمس وكان قوي البنية وعنيف الطباع.
     

يذكر أنه قد كان القديس مكاريوس هو أول ناسك يسكن برية شيهيت حوالي سنة 330، طلباً للهدوء والسكينة وهو الذي أسس أول جماعة رهبانية، اكتمل نمو سيق البراموس كجماعة رهبانية مكتملة حول كنيسة يصلون فيها ومغارات الرهبان تنتشر حولها دون أن يكون لها سور حوالي سنة 356 م

الأنبا موسي الأسود البراموس بوادي النطرون الاحتفالات الانبا موسي السيدة العذراء مريم السيدة العذرا السيدة العذراء

الأكثر قراءة

"حدث ليلا".. انتشال جثتي شاب وفتاة غرقا في "نيل الصف" وضبط شاب طعن والدته وشقيقه

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

«العمل» في 9 سنوات.. تعيين 6 ملايين بالداخل والخارج.. وتراجع البطالة لـ7.1%

نص كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

وزير المالية: ميكنة 50 تطبيقًا جمركيًا للاستيراد والتصدير بجميع الموانئ

في ذكرى 30 يونيو.. "الهجرة" تستعرض مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟