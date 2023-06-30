السيسي: شعب مصر انتفض ثائرًا في 30 يونيو على من أرادوا اختطاف وطنه

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أن شعب مصر انتفض في 30 يونيو ثائرا على من أرادوا اختطاف وطنه منه، مشيرا إلى أن التاريخ له أيام لامعة كالنجوم على رأساها ثورة 30 من يونيو.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو: «أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو المجيدة الذي يتزامن هذا العام مع عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».