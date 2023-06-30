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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسي: الشعب أعلن في 30 يونيو أن مصر للمصريين مستقلة بقرارها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن للتاريخ أيامًا لامعة كالنجوم تضيء عتمة الليل، تبدد ظلمة الطغيان، تضئ الطريق أمام السائرين وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم 30 يونيو 2013، يوم انتفض شعب مصر العظيم ثائرًا على من أراد اختطاف وطنه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة ألقاها للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الجمعة، أن الشعب المصرى أصيل يرفض اختطاف الوطن، وأعلن حينها أن مصر للمصريين وتستقل بقرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا، وكان الثلاثون من يونيو عنوانا لإعادة وحدة الوطن.

30 يونيو 2013 الثلاثون من يونيو الرئيس عبدالفتاح السيسي إرادة شعب اليوم الجمعة ثورة 30 يونيو

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