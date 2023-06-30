أهالي بني سويف يقضون إجازة عيد الأضحى بحديقة الحيوان (فيديو)

واصلت حديقة حيوان بني سويف، استقبال المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط توفير كافة الاحتياجات للزائرين، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الطب البيطري؛ للكشف على الحيوانات.

ووضعت حديقة الحيوان خطة قبل عيد الأضحى المبارك لمواجهة أي زحام داخل الحديقة، من خلال توفير كافة سبل الراحة للزائرين المترددين، وتركيب خرائط جديدة كدليل لمساعدة الزائرين أثناء التجوال ورؤية جميع الحيوانات بسهولة.

وتضم الحديقة عدد كبير من الحيوانات المتميزة لجذب المواطنين لمشاهدتها، وتم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر على بوابات الحديقة لتسهيل دخول الزائرين دون أي ازدحام.

وقالت الدكتورة هبة أحمد مدير الحديقة، إن هناك استعدادت مبكرًا داخل الحديقة لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى المبارك، من خلال عملية تنظيف شاملة لكافة أرجاء الحديقة بيوت الحيوانات، وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء، ومراجعة أعمال النظافة والإنارة، وتوفير عدد كبير من المقاعد الخشبية الجديدة بالإضافة إلى إعادة بعض ألعاب الملاهي ببعض الحدائق التي تدخل البهجة على الأطفال، ودخول حيوانات جديدة داخل الحديقة.

فيما واصلت مراكز الشباب ببني سويف ، استقبال المواطنين من مختلف الفئات والمراحل العمرية من الأطفال والشباب والكبار ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" لإدخال البهجة والسرور على المواطنين والشباب أثناء أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

وتهدف المبادرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لتحقيق استراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، انطلاقا من كونها منافذ تنويرية جاذبة للنشء والشباب وتعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب في مجال تقديم خدمة للنشء والشباب والمواطنين، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية، خاصة بعد الطفرة الإنشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية والتى تمكنها من استيعاب المواطنين والأعضاء وتقديم البرامج والأنشطة بالشكل الذي يليق بهم وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب خلال إجازة العيد ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان.

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