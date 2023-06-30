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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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احتفالا بثورة 30 يونيو.. "إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة لتحسين حياة المصريين

أسعار السلع
أسعار السلع

عرضت قناة إكسترانيوز تغطية خاصة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، عن جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين، على النحو التالي :-

توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين

تحمل فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان

التوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

تخصيص 32 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة 

تخصيص 140 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في الموازنة

تخصيص 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي في الموازنة

تخصيص 3.5 مليار جنيه لتغطية توصيل الغاز للمنازل في الموازنة 

تخصيص 28 مليار جنيه لدعم تنمية الصادرات في الموازنة

تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لدعم المعاشات

إعداد موزانة أكثر تحفيزا للتعافي الاقتصادي 

استهداف تحقيق أعلى فائض أولي 2.5 % من الناتج المحلي

استيفاء الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم

زيادة مخصصات القطاع الصحي بنسبة 30.4 % لتصل لـ 397 مليار جنيه

زيادة مخصصات التعليم بنسبة 24.3 لتصل إلى 591.9 مليار جنيه

تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية 

التوسع في الاستثمارات الخاصة المحلية والاجنبية

حياة المواطنين تسحين حياة المواطني جهود الدولة لتسحين حياة المواطنين ثورة 30 يونيو تكافل وكرامة المعاشات الناتج المحلي الصحه والتعليم القطاع الصحي مخصصات التعليم

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