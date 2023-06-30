في ذكرى 30 يونيو.. مبادرات وخدمات وأنشطة قدمتها "الهجرة" للمصريين بالخارج

أعلنت وزارة الهجرة وشئون العاملين بالخارج، إجراءها العديد من المباردات والخدمات والأنشطة لمساعدة المصريين المقيمين بالخارج والتسهيل عليهم.

يأتي ذلك في تقرير نشرته في الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو والتي أعقبتها نهضة حقيقية وتنمية في كل ربوع الدولة المصرية بفضل رؤية حكيمة من القيادة السياسية، حيث أعلنت الوزارة جانبا مما قدمته الدولة المصرية لأبنائها بالخارج.



مبادرات وخدمات وأنشطة للمصريين بالخارج

- مبادرة "اتكلم عربي" تمتد للمستوى الإقليمي لمواجهة حرب طمس الهوية:

- تلك المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية المصرية وربط شباب المصريين بالخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث باللهجة المصرية، فلا يشعروا بالاغتراب عند التحدث مع أقرانهم أو أقاربهم.

وحظيت المبادرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون إحدى المبادرات القومية وكلف الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، وبث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها، وذلك فضلا عن دعم منظمة اليونيسكو والبرلمان العربي ومجمع اللغة العربية لها.

وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة بتصميم عدد 20 حلقة متفاوتة المستوى، استعدادا لنشر المحتوى، وهو محتوى بسيط يتناسب مع الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية، كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى أيضًا.

كما تم تنفيذ عدد (180) برنامج تفاعلى لأبناء المصريين المقيمين بالخارج بهدف تنمية انتمائهم وتعريفهم بالرموز الوطنية وتاريخ بلدهم وحضارتهم وبلغ معدل وصول منشورات الصفحات الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعى لعدد (8.382.000) مشارك ومتابع.

هذا إلى جانب إطلاق الوزارة لحملة ترويج للمبادرة على منصة تيك توك، نظرًا لتفاعل عدد كبير من شباب مصر والعالم عليها، كما أعلنت وزارة الهجرة أن النجم المصري العالمي «مينا مسعود» وكذلك الفنان المصري بأمريكا "آدم الشرقاوي" سفيرين للمبادرة.

ومؤخرا، أطلقت وزارة الهجرة بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر، التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي" كأول تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية لتعليم اللغة العربية يستهدف الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، والتطبيق متاح على نظام أندرويد على جوجل ستور عبر الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nahdetmisr.flutter_ems

ونظام IOS على Apple ستور عبر الرابط التالي:

https://apps.apple.com/eg/app/%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/id1475084050

إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية اتكلم عربى تحت شعار "جذورنا المصرية "

▪ تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية إتكلم عربى تحت شعار "جذورنا المصرية" لتعزيز الهوية المصرية لأبنائنا والتوعية بتاريخهم العظيم والتي تركز على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها العظيمة، وتستهدف أبنائنا في الداخل من المتعلمين في المدارس الدولية وأبنائنا في الخارج من الجيل الثانى إلى الخامس من أبناء المصريين… وفى هذا الإطار تم تنفيذ الفعاليات التالية :-

▪ نظمت وزارة الهجرة لقاء للدكتور وسيم السيسى الطبيب والجراح الشهير عالم المصريات مع عدد من طلاب المدرسة الأوروبية الدولية الألمانية بالقاهرة وقد تم خلال اللقاء الحديث عن الحضارة المصرية القديمة ، وخاصة تميزها في مجال الطب وما أنجزته تلك الحضارة العظيمة في مجالات العلوم الطبية والتشخيص والجراحة المعقدة التي تؤكد عظمة جذورنا المصرية.

▪ تنظيم يوم مصري ولقاء بطلاب مدارس القرية الذكية للتعريف بالحضارة المصرية.

▪ تم تنظيم حوار مفتوح مع طلبة مدارس ليسية فولتير الفرنسية وكيبلنج الإنجليزية التابعتين لمدارس القرية الذكية والإعداد لبثه لأبناء الجيلين الثانى والثالث بالخارج، حول نشأت مصر القديمة وعظمة الحضارة المصرية الممتدة عبر الزمن ومراحل تطورها بحضور وزيرة الهجرة والدكتور ميسرة عبد الله حسين، عالم المصريات ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.

▪ إلقاء الدكتور ميسرة عبد الله عالم المصريات محاضرة تحت عنوان حكاية مصر حول بداية نشأة الدولة المصرية وتطور الحضارة المصرية القديمة، وأهمية نهر النيل في حياة قدماء المصريين ، وقد أجاب عن كافة الاستفسارات ودعا الطلاب لزيارة المتاحف المصرية.

- مسابقة "تحدي 30 يوم":

- انطلاقا من حرص مؤسسات الدولة المصرية على الاهتمام بالرياضة وصحة المصريين، شاركت الجاليات المصرية بالخارج من كافة الأعمار، وخاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، في مسابقة برنامج "30 يوم تحدي" التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة وأطلقتها في أول أغسطس 2020، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وشهدت المسابقة مشاركة نحو 150 من المواطنين المصريين بالخارج من 20 دولة، كما كان هناك تفاعل كبير من المشاركين في البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في عدد من الدول من بينها الإمارات والسعودية والبحرين وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم.

وتعد المشاركة في هذه المسابقة حلقة من سلسلة متصلة من الفعاليات التي تعتزم وزارة الهجرة إطلاقها مستقبلا، لتقوية الصلات بين المواطنين بالخارج ونظرائهم في الداخل، بالإضافة إلى الحرص على لياقتهم البدنية.

- مبادرة "اتكلم متخافش مصر معاك":

جرى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة شيزلونج للصحة النفسية في يونيو 2022، وقضى البروتوكول بأن تتولى مؤسسة شيزلونج توفير كافة الاستشارات الطبية فيما يتعلق بالجانب النفسي لشبابنا في الخارج ومن خلال مركز وزارة الهجرة للحوار بين شباب المصريين الدارسين بالخارج (ميدسي)، وذلك عن طريق نخبة من كبار المتخصصين والاستشاريين في مجال الطب والتأهيل النفسي، من خلال المنصة الإلكترونية للمؤسسة التي تضم أكثر من 300 متخصص في علاج الاضطرابات والأمراض النفسية، وذلك في إطار محكم من قواعد الخصوصية والسرية التامة لكل المستخدمين من أبناء مصر من الجاليات المقيمة بالخارج.

ويستطيع المستخدم الدخول إلى المنصة وتسجيل بياناته عبر الرابط التالي: