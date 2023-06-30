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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم "البعبع" لأمير كرارة يحقق 3.2 مليون جنيه في شباك التذاكر أمس

البعبع
البعبع

واصل فيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة ياسمين صبري وعدد كبير من النجوم، تحقيق إيرادات جيدة بدور العرض لليوم الثالث على التوالي منذ إطلاقه للمشاركة في موسم عيد الاضحى.

إيرادات فيلم البعبع

وجمع فيلم البعبع أمس الخميس إيرادات بقيمة 3,157,050  جنيها؛ لتصل كل إيراداته إلى 5 ملايين جنيه و868 ألفا و150 جنيها ليتواجد في المركز الثالث بين أفلام عيد الأضحى المبارك.

وكان فريق العمل احتفل يوم ،الاثنين الماضي، بالعرض الخاص للفيلم وسط حضور كبير من النجوم والصناع وأعربت “ياسمين صبري خلال العرض الخاص للفيلم عن سعادتها بالمشاركة في بطولة العمل بالتعاون مع نجم بحجم أمير كرارة، مشيرة إلى أنها تجسد دور فتاة بسيطة تتعرض للعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، مؤكدة أن الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

إيرادات فيلم البعبع فيلم البعبع البعبع الفنان امير كرارة موسم عيد الأضحى

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