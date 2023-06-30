فيلم "البعبع" لأمير كرارة يحقق 3.2 مليون جنيه في شباك التذاكر أمس

واصل فيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة ياسمين صبري وعدد كبير من النجوم، تحقيق إيرادات جيدة بدور العرض لليوم الثالث على التوالي منذ إطلاقه للمشاركة في موسم عيد الاضحى.

إيرادات فيلم البعبع

وجمع فيلم البعبع أمس الخميس إيرادات بقيمة 3,157,050 جنيها؛ لتصل كل إيراداته إلى 5 ملايين جنيه و868 ألفا و150 جنيها ليتواجد في المركز الثالث بين أفلام عيد الأضحى المبارك.

وكان فريق العمل احتفل يوم ،الاثنين الماضي، بالعرض الخاص للفيلم وسط حضور كبير من النجوم والصناع وأعربت “ياسمين صبري خلال العرض الخاص للفيلم عن سعادتها بالمشاركة في بطولة العمل بالتعاون مع نجم بحجم أمير كرارة، مشيرة إلى أنها تجسد دور فتاة بسيطة تتعرض للعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، مؤكدة أن الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.