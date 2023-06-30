وكيل صحة مطروح يستقبل رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة لتفقد مستشفيات المحافظة

استقبل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، لجنة وزارة الصحة وعلى رأسها الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، وأعضاء الادارة وأعضاء من قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة؛ لتفقد مستشفيات المحافظة لتقديم الدعم اللازم والوقوف على مدى استعداد المنشأت الصحية بمطروح؛ تزامناً مع موسم الصيف وزيادة أعداد المترددين على المحافظة من المصريين ومختلف الجنسيات.

وقامت اللجنة بالمرور على مستشفيات الحمام المركزي ومستشفى مطروح العام والأطفال التخصصي ورأس الحكمة المركزي ومستشفى الضبعة المركزي؛ لبحث احتياجات المستشفيات ولمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية الأقسام الحرجة بالمستشفيات لحالات الطوارئ والحوادث.

وبدأت اللجنة جولتها بالمرور على الأقسام الحرجة بمستشفى رأس الحكمة المركزي بداية بأقسام الاستقبال والطوارئ بعدد ٧ أسرة لاستقبال الطوارئ والحوادث وقسم العناية المركزة، الذي يعمل بطاقة استيعابية ٦ أسرة وقسم العمليات بعدد ٢ غرفة عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة وقسم الأشعة والذى يتوفر به خدمات (الاشعة المقطعية والموجات الصوتية والاشعة العادية)، وتنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية ٥٤٣٦ لتر مكعب وبنك الدم التخزينى الخاص بالمستشفى.

واستكملت اللجنة جولتها بالمرور على الأقسام الحرجة بمستشفى مطروح العام، بداية بقسم الاستقبال والطوارئ والذى يعمل بـ ٢٠ سريرًا، لاستقبال الطوارئ والحوادث وقسم العناية المركزة الذى يعمل بطاقة استيعابية ٢٩ سريرًا والحضانات وعددها ١٩ حضانة ووحدة الغسيل الكلوى التى تعمل بطاقة عددية ٣٩ ماكينة غسيل كلوى وقسم العمليات بعدد ٦ غرف عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة وقسم الأشعة والذى يتوفر به خدمات (أشعة الرنين المغناطيسى والأشعة المقطعية والموجات الصوتية والأشعة العادية والأيكو والمناظير والدوبلر)، وتنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية ٧٢٠٠ لتر مكعب وبنك الدم الخاص بالمستشفى.

وقامت اللجنة بالمرور على الاقسام الحرجة بمستشفى الأطفال بداية بقسم الاستقبال والطوارئ واستقبال حالات الطوارئ والحضانات بعدد ٣٤ حضانة وتنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية ٧٠٠٠ لتر، وقسم العناية المركزة الجديد تمهيدا لافتتاحه قريباً والذى سيعمل بطاقة استيعابية ٧ سرير وأشادت اللجنة بالتجهيزات الطبية.

وكيل صحة مطروح يستقبل رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة

وكيل صحة مطروح يستقبل رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة

وكيل صحة مطروح يستقبل رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة