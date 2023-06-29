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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد سليم يكشف عن تعرضه لمحاولة قتل ومن وراءها

خالد سليم
خالد سليم

كشف الفنان خالد سليم، عن تعرضه لمحاولة قتل، وأن هناك من عبث بسيارته، لدفعه لعمل حادثة بالسيارة.

وأضاف "سليم"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "قطعوا مقصات السيارة، وتركوا سم واحد ليقطع عند أي ملف، لكني نجوت، ووالدتي فرضت عليا ابن خالي ليكون مرافق، والذي عرفه نفسه بأنه مدير أعمالي، لكنه لم يكن يومًا مدير أعمالي، ولم يفهم في مجالنا".

ولفت خالد إلى أنه يعرف من وراء قتله، ورفض ذكر اسمه، مكتفيًا بقول إنه كان شريك له في مشروع ما، وعندما فشل المشروع، رفض أن يرد حقوقه المالية.

وذكر خالد سليم، أنه تعررض لطعنات وغدر من مديرين أعماله لصالح ناس أخرى، مردفا: "كان عميل مزدوج".

خالد سليم حبر سري محاولة قتل

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