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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الرقابة الصحية بأسوان تشارك بفعاليات منظمة الصحة العالمية لمساعدة الوافدين السودانيين

الرقابة الصحية بأسوان
الرقابة الصحية بأسوان

شارك فريق فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بأسوان GAHAR برئاسة الدكتورة رحاب علي، بفعاليات "تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين السودانيين الوافدين الي مصر هربا من العنف"، والتي نظمتها منظمة الصحة العالمية WHO بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر.

وأعربت الدكتورة رحاب علي، عن امتنانها لدعوة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR للمشاركة بالفعاليات من أجل بحث تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن نزوح الوافدين السودانيين من بلادهم إلى مصر، ومناقشة سبل الدعم المختلفة لمواجهة المشكلات الصحية التي تواجه النازحين السودانيين من نقص في المستلزمات والأدوية الطبية، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتوفير أطباء أسرة لهم.


كما استعرضت مدير الفرع اختصاصات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، بالإضافة إلى إبراز الدور الحيوي للهيئة في تأهيل المنشآت الصحية الخاصة والحكومية وفقا لمعايير الجودة العالمية، لتكون قادرة على أداء مهامها خلال الأزمات بأعلى كفاءة.


وأكدت على تقديم كافة الاقتراحات البناءة بهدف تقديم المساعدات الطبية لمحتاجيها من الاشقاء السودانيين بمحافظة أسوان.

كما أكدت الدكتورة رحاب علي، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR تسعى للحفاظ على استدامة الامن الصحي لمصر، وتقديم رعاية صحية متكاملة بالمنشأت الصحية، ووفقا لأعلى معايير الجودة، ولجميع فئات المجتمع. 

 

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