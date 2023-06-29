إدانة دولية وعربية للسماح بحرق المصاحف بالسويد.. ما علاقة الناتو؟

أثار إحراق نسخة من المصحف من جانب عراقي مقيم في السويد، موجة غضب واسعة، وسط تحذيرات من أن مثل تلك الأفعال تؤجج مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.

ووسط حراسة مشددة من الشرطة، خطا سلوان موميكا وهو عراقي يبلغ 37 عامًا فر من بلاده إلى السويد قبل سنوات، بقدمه على نسخة من المصحف مرات عدة وأحرق صفحات منه أمام المسجد الكبير في ستوكهولم.

تنديد عراقي بحرق المصاحف في السويد

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، السفيرة السويدية لدى بغداد على خلفية سماح حكومتها لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف.

فيما دعا مستشار رئيس الوزراء هشام الركابي، الدول الإسلامية إلى العمل على مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يعاقب الدول والجهات التي ترعى الإساءة إلى الأديان السماوية.

فيما أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم، أن الاعتداء على القرآن الكريم يطعن حرية التعبير في الصميم.

وقال رشيد في بيان: "نتابع بغضب شديد التصرفات غير المسئولة التي يجري العمل بها في السويد، وقبلها في بعض الدول، في قبولها حينًا وتبريرها حينًا آخر للسكوت على الاعتداءات التي تطول (القرآن الكريم)، وهو الكتاب المقدس لمليارات البشر في مختلف القارات والبلدان".

استدعاء سفيرة السويد لدى الأردن

فيما استدعى الأردن، الخميس، السفيرة السويدية في عمّان؛ احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم.

وقالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، في بيان إن "الوزارة أبلغت السفيرة احتجاج الأردن الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم، الأربعاء".

استنكار إماراتي لحرق المصاحف

فيما استنكر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الاعتداء على العقيدة الإسلامية، محذرًا من تكريس ذلك للكراهية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها قرقاش، الخميس، عبر موقع تويتر، على خلفية إحراق نسخة من المصحف في السويد.

وقال قرقاش إن "الاعتداء السافر والمتكرر على عقيدتنا الإسلامية، بحجة حرية الرأي يكرّس الكراهية والتناحر".

أضاف أن "المساس بالمقدسات يعمق المواجهة القيمية والأيديولوجية"، داعيًا العالم الغربي إلى ضرورة "إدراك أن منظومته القيمية وتبريره لها لا يمكن فرضه على العالم، ولا بديل عن المعالجة الجماعية للتطرف بعيدًا عن المزايدات".

موقف الأزهر الشريف من حرق المصاحف

وجّه الأزهر الشريف، تحية إجلال وتقدير من الأزهر الشريف، إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، على موقفهما المشرف من الانتهاكات السويدية في حق المصحف الشريف، واستدعائهما سفيري السويد لدى البلدين، وتقديم مذكرات احتجاج رسمية.

ويقدر الأزهر الشريف هذه المواقف المشرفة، فإنه يدعو إلى استنهاض الهمم للدفاع عن المصحف الشريف ومقدسات المسلمين، وتشجيع الدول الإسلامية لاتخاذ مواقف مماثلة وواضحة للتعبير عن رفض مثل هذه القرارات التي لن تؤدي إلا لمزيد من التعصب والكراهية وبث الفتن والشرور.

ودعا الأزهر للاستفادة من هذه المواقف الإسلامية والعربية المشرفة في التأثير على الرأي العام العالمي، ووضع حد لفوضى الحريات، وديكتاتورية الفوضى التي لا تمارس إلا حينما يتعلق الأمر بمقدسات ورموز المسلمين.

بوتين يدين حرق المصاحف

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عدم احترام القرآن يعتبر جريمة في روسيا خلافًا لبعض الدول الأخرى. وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية قال بوتين خلال زيارة لمسجد "الجمعة" في دربند: "روسيا تكنّ احترامًا شديدًا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة".

وتابع "في بلدنا هذه جريمة (حرق القرآن) - بموجب الدستور والمادة 282 من القانون الجنائي لروسيا، هذه جريمة - عدم الاحترام والتحريض على الكراهية بين الأديان، وسنلتزم دائمًا بهذه القواعد التشريعية".

تنديد سوري

وأدانت دمشق بأشد العبارات، ما وصفته بـ"العمل المشين" الذي تضمن التطاول على القرآن الكريم صبيحة عيد الأضحى، الذي يمثل عيدًا دينيًا عند المسلمين.



وقالت الخارجية السورية، الخميس، إن دمشق تدين هذا "العمل المشين"، الذي قام به أحد المتطرفين، بإذن وموافقة الحكومة السويدية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

الأمم المتحدة وانضمام السويد للناتو

وتسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبعد أزمة حرق المصاحف أصبح الأمر معقدًا، بعدما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدم سماحه بهذه الخطوة.

من ناحيته، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأنه "لم يكن حرق القرآن غير قانوني في السويد"، وأن المفاوضات مع تركيا ستتواصل بشأن قبول هذه الدولة في "الناتو"، مضيفًا: "أتفهم المشاعر وعمق العاطفة التي تسببت بها هذه الحادثة".

وقال الأمين العام: "لقد رأينا أيضًا احتجاجات ضد تركيا وحلف شمال الأطلسي في السويد. لا يعجبني كل هذا، لكني أدافع عن حق الناس في الاختلاف، فهذه هي حرية التعبير ... المهم بالنسبة لي هو أننا نواصل الانتهاء من انضمام السويد إلى التحالف".

أضاف ستولتنبرغ: "السويد أوفت بجميع الالتزامات، بما في ذلك تلك المتفق عليها مع تركيا وفنلندا، للانضمام إلى التحالف".

ويتفق موقف الأمين العام للأمم المتحدة مع الموقف الأمريكي فيما يخص انضمام السويد إلى (الناتو)، حيث قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن حرق القرآن الشريف في ستوكهولم لا يؤثر على موقف واشنطن من انضمام السويد إلى الناتو.

وقررت السلطات السويدية منح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.