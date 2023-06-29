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الخميس 29 يونيو 2023
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الدين لله

وزير الأوقاف يعيد تشكيل لجنة ضمان جودة الدعوة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أعاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس،  تشكيل لجنة ضمان جودة الدعوة، لتصبح برئاسة الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، وتكليف  الدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب مقررًا لها، ووجههما بسرعة تفعيل عملها.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: 
مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة.
الدكتور أحمد حسين محمد إبراهيم - عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر.
الدكتور رضا أمين عبد الواجد يوسف - عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر.
الدكتور أحمد محمد علي سليمان -  عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لجودة التعليم.
وتتولى اللجنة المهام التالية:
- تقييم الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارىء القرآنية واقتراحات تطويرها من خلال المتابعة وعمل استطلاعات الرأي.
- تقييم الأداء الدعوي للمسجد من حيث : مستوى الخطب والندوات والدروس الدينية والمقارىء ومكتبة المسجد ودروس ومقارىء السيدات والحضور الجماهيري ومدى ما يقدمه المسجد من خدمات للمجتمع المحيط به ، وكذلك الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به. 
- تضع اللجنة مستويات ثلاثة لأداء المسجد هي:- 
1ـ المساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزًا بنسبة 90 % فأكثر، تمنح شهادة الجودة من الفئة (أ).
2 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة 85 % إلى 89%، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ب).
3 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة 75 % إلى 84%، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ج).
وأوضحت الأوقاف أنه سيتقرر صرف مكافأة مالية لجميع العاملين بالمساجد التي تحصل على شهادة الجودة بحسب درجة التميز، مع خضوع هذه المساجد لتقييم دوري تقدر مدته اللجنة.

وأشار إلى أن اللجنة ستقدم تقريرًا شهريًّا بنتائج أعمالها للسلطة المختصة.

الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور عبد الله حسن

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