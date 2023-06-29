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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الإسكندرية" تتفقد عدد من المنشآت الطبية فى ثاني أيام عيد الأضحى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، زيارة مفاجئة لعدد من الوحدات، والعيادات الثابتة والمتنقلة والمستشفيات، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، للاطمئنان على سير العمل وتفعيل الحملة القومية 100 يوم صحة بجميع المنشآت الصحية بالإسكندرية طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

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بدأت الجولة بتفقد سير العمل في مستشفى أطفال الأنفوشي بتواجد الدكتورة إيناس جلال مدير المستشفى، وجميع الأطقم الطبية،  حيث تفقدت أقسام الطوارئ والداخلي والمبتسرين والأشعة والأسنان وتم التأكد من سير العمل بكفاءة وتم الاستماع لشكوى أحد المرضى والتأكد من الإجراء المتخذ مع المخطئ.

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ثم تم المرور على مركز صحة الجمرك في وجود الدكتورة إسراء زيدان مدير منطقة الجمرك الطبية، وتم التأكد من التسجيل الإلكتروني لحالات المواليد والوفيات ومن توافر كافة الطعوم، كما تم التأكد من توافر جميع المستلزمات بالطوارئ والصيدلية والتأكد من مخزون الألبان ومتابعة تطبيق الأكواد اللونية للمخزون وكذلك آلية الصرف.

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ثم توجهت وكيل صحة الإسكندرية لمستشفى رأس التين العام في وجود الدكتورة إيناس العجمي، مدير المستشفى، وبدأت بتفقد وحدة الغسيل الكلوي والاستماع للمواطنين وتم التأكد من رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم بالمستشفى، ثم تفقدت أقسام الأشعة والمعامل و الطوارئ، وتم التأكد من توافر فصائل الدم المختلفة، وجميع المستلزمات والاطمئنان على تقديم العناية اللازمة للحالات بقسم الطوارئ.

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كما توجهت "طهيو" لتفقد العمل للفريق المتواجد في محيط قلعة قايتباي، مشيدة بالنظام المتبع وتواجد فريق الثقافة الصحية مع فريق المبادرات وكذلك مسئولة مركز المعلومات بالمنطقة الطبية وتلاحظ إقبال المترددين على المشاركة في مبادرات الصحة العامة.

ثم اختتمت الجولة بتفقد عيادة التأمين الطبي المتنقلة أثناء خط سيرها أمام مستشفى أطفال الأنفوشي، وتأكدت من توافر جميع مستلزمات وأدوية الطوارئ، بحضور الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي على تواجدها مع فريق العمل.

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