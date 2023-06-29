غرفة السياحة: لا صحة لاستدعاء حجاج البري الشرطة السعودية بسبب مخالفات منى

نفت غرفة شركات السياحة ما أثير حول استغاثة من حجاج البري بالشرطة السعودية بسبب التجاوزات التي حدثت في مخيمات منى، وأكدت غرفة شركات السياحة أن ما اثير غير صحيح جملة وتفصيلًا، وقد تواصل أعضاء لجنة السياحة الدينية بالغرفة مع موظفيها المتواجدين ضمن بعثة الحج السياحي والمتواجدين بطبيعة عملهم بالبعثة في مخيمات الحج البري، وقد أكدوا جميعا انه لا صحة علي الاطلاق لقيام أي من الحجاج باستدعاء الشرطة ، كما أكدوا على أن انقطاع التيار الكهربائي إذا حدث يتم بالشكل الطبيعي المعتاد عليه في مخيمات منى.

وشددوا على أن الأوضاع في مخيمات البري تسير بصورة طبيعية طوال اليوم ولم يتلقوا شكاوى بوجود مشاكل كبيرة طوال اليوم الخميس، وهناك خدمات يتم تقديمها للحجاج على مدار اليوم وذلك في ضوء المتابعة المستمرة من بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار للأوضاع بكافة مخيمات الحجاج والتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم.

وتناشد الغرفة كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة في كل ما ينشر والذي قد يسبب البلبلة والقلق للحجاج وذويهم، وتؤكد الغرفة انها تحتفظ لنفسها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر أخبار مغلوطة تخص الحجاج او شركات السياحة.

وأكدت الغرفة أنه حدث بعض التقصير من بعض مراكز خدمة الحجاج فور وصول الحجاج الي مخيمات مني وعلي الفور تحركت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي وتم التواصل مع وزارة الحج وتم حل المشكلة فورًا.

يشار إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قد أكد بأنه سيتم فتح تحقيق عاجل في تلك المشاكل التي جرت لحجاج شركات السياحة في مشعر منى والوقوف على أسباب حدوثها والتأكيد على تلافيها خلال تنظيم رحلات الحج بالمواسم القادمة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه أي شركة سياحة يثبت تقصيرها في حقوق أي من الحجاج، كما سيتم مخاطبة وزارة الحج السعودية بمن يثبت تقصيره من مراكز خدمة الحجاج.