إقبال كبير على ممشى أهل مصر فى ثاني أيام عيد الأضحى (صور)

توافد العديد من المواطنين منذ بداية ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على ممشى أهل مصر المرحلة الأولى، والذي اتخذه المحتفلين قبلة لهم ضمن الأماكن الترفيهية والمتنزهات لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقرر العديد من المحتفلين بعيد الأضحى التوجه لممشى أهل مصر خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بهدف الهروب من الحر والاستمتاع بالأجواء النيلية، وحرص العديد من المواطنين على التواجد داخل الممشى بمختلف الفئات سواء أصدقاء أو أسر، كون ممشى أهل مصر ضمن المناطق الترفيهية الأرخص سعرا غير المكلفة بالنسبة للمواطنين، مما جعلها تشهد زحاما شديدا خاصة في ساعات الليل من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

واستغل عدد من المحتفلين وجودهم في الممشى ووجود مساحات واسعة لممارسة رياضة السكيت من قبل كثير من الشباب وسط أجواء احتفالية بجانب ركوب العجل من قبل الأطفال.

ويعد عيد الأضحى فرصة يسعى فيها المسلمون إلى التنزه وقضاء وقت ممتع مع أصدقائهم وأقاربهم، لذا يهتموا بالبحث عن أبرز أماكن الفسح والخروجات في عيد الأضحى، و أبرزها حديقة الأزهر Al Azhar Park. حديقة الأزهر من المزارات المهمة التي تهتم الأسر بزيارتها في عيد الأضحى تتميز بالمساحات الخضراء المترامية الأطراف، والمرتفعة عن مستوى محيطها بالكامل، مما يتيح التنزه في أجواء خلابة مع إطلالة على بانوراما معالم القاهرة الخديوية من منظور مرتفعة، بجانب ساحات لعب الأطفال والمطاعم والمقاهي والمكونات المائية الاصطناعية من شلالات ونوافير.

أيضا جزيرة المعادي واحدة من المقاصد الترفيهية التي تهتم الأسر بزيارتها في عيد الأضحى، تتميز بموقعها الخلاب في وسط نهر النيل تمامًا، فهي بالأساس جزيرة نيلية تأسس فوقها مجمع ترفيهي عالمي كبير، يتوفر فيه عددًا متنوعًا وكبيرًا من ممارسات التسلية والمرح المناسبة لكل الأعمار، أبرزها: متنزهات ممتدة بمسارات للمشي والتنزه ومجالس، حمامات السباحة المختلفة المساحات والأعماق والفئة العمرية، شاليهات فندقية للمبيت، أكوا بارك بعدد كبير من الألعاب المائية، مطاعم وكافيهات، مدينة ملاهي بأحدث الألعاب الكهربائية والإلكترونية، مسرح كبير للعروض والحفلات الحية.

وحديقة الأسرة بالقاهرة وهي من الحدائق الواسعة التي تهتم الأسر بزيارتها في عيد الأضحى حيث تتكون من عدة مناطق مؤهلة للكثير من أنشطة المتعة والترفيه والمعرفة، حيث يمكن للأطفال والكبار التنزه والاسترخاء واللعب والجري والحيوية في العديد من المناطق المخصصة لهم. كما يمكنكم استئجار القوارب والبدلات في النهر السحري، مشاهدة أنواع متعددة ومختلفة من الحيوانات والطيور، الذهاب في جولات سفاري برية، ممارسة رياضات متنوعة في الملاعب المفتوحة المجهزة مشاهدة العروض الثقافية والفنية التي يستضيفها المكان باستمرار، وكذلك المشاركة فيها، بجانب انتشار المطاعم والكافيهات.