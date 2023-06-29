مجاهد نصار: 30 يونيو بداية الانطلاق الحقيقي في بناء الدولة المصرية الحديثة

هنأ النائب مجاهد نصار،عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وقال نصار: هذه الثورة الشعبية التي أزاحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنها لم تتمكن فقط من إزاحة حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ولكنها تمكنت من إقامة نظام سياسي جديد، يقوده الرئيس السيسي لإعادة بناء مصر وتدشين الجمهورية الجديدة.

وتابع: مصر حققت تقدمًا كبيرًا في عدة مجالات، على مدار السنوات الماضية، فضلا عن تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم، كما شهدت البلاد تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية وزيادة في فرص العمل، بالإضافة للتنمية ومشروعات البنية التحتية في كل محافظات مصر. وكل هذا وغيره نتاج ثورة 30 يونيو العظيمة.

واختتم: لولا ثورة 30 يونيو ونجاحها لكانت مصر تتخبط اليوم، في فوضى سياسية واقتصادية دموية وتعاني تفتت وانهيار وإرهاب، ولم تتمكن من تحقيق أيا من نجاحاتها الاقتصادية التي يراها ملايين المصريين ويشعرون بها في كل القطاعات.