ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجاهد نصار: 30 يونيو بداية الانطلاق الحقيقي في بناء الدولة المصرية الحديثة

مجاهد نصار عضو مجلس
مجاهد نصار عضو مجلس النواب

هنأ النائب مجاهد نصار،عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وقال نصار: هذه الثورة الشعبية التي أزاحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنها لم تتمكن فقط من إزاحة حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ولكنها تمكنت من إقامة نظام سياسي جديد، يقوده الرئيس السيسي لإعادة بناء مصر وتدشين الجمهورية الجديدة.

وتابع: مصر حققت تقدمًا كبيرًا في عدة مجالات، على مدار السنوات الماضية، فضلا عن تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم، كما شهدت البلاد تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية وزيادة في فرص العمل، بالإضافة للتنمية ومشروعات البنية التحتية في كل محافظات مصر. وكل هذا وغيره نتاج ثورة 30 يونيو العظيمة.

واختتم: لولا ثورة 30 يونيو ونجاحها لكانت مصر تتخبط اليوم، في فوضى سياسية واقتصادية دموية وتعاني تفتت وانهيار وإرهاب، ولم تتمكن من تحقيق أيا من نجاحاتها الاقتصادية التي يراها ملايين المصريين ويشعرون بها في كل القطاعات.

الاخوان المسلمين البنية التحتية الصحه والتعليم النائب مجاهد نصار ثورة 30 يونيو العظيمة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو

الأكثر قراءة

العثور على جثة عارية ملقاة في ترعة بالغربية

خبراء: العاصمة الإدارية جذبت الاستثمارات بفضل بنيتها التحتية المتطورة وخدماتها المتكاملة

قانون الهجرة الجديد في ألمانيا 2023.. ما أهم بنوده؟

إخماد حريق شب داخل تاكسى بشارع مصدق فى الدقى (صور)

تعرف على أسعار النفط العالمية خلال التعاملات المسائية اليوم

مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟