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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطن بجروح قطعية بسبب مشاجرة بالإسماعيلية

إصابة مواطن
إصابة مواطن

أصيب مواطن بجروح خطرة جراء إصابته في مشاجرة وقعت، الخميس، في مركز مدينة القنطرة شرق التابعة للإسماعيلية.   

البداية بتلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة إخطار يفيد بوقوع مشاجرة بين عدة أطراف، في مركز ومدينة القنطرة شرق ما أسفر عن إصابة شخص بجروح خطرة بسبب التعدي عليه بأسلحة بيضاء. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

ودفع مرفق الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفي. 

مواطن مشاجرة القنطرة محافظة الإسماعيلية المركز الإقليمي اللواء مهندس هنرى إبراهيم

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