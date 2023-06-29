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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وجبة بطيخ فاسدة تقتل طفلاً وتصيب شقيقته ووالدته بالتسمم في الدقهلية

جثة
جثة

لقى طفل مصرعه وأصيبت شقيقته ووالدته بتسمم بعد تناول بطيخ فاسد في محافظة الدقهلية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال بلاغا يفيد بمصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته بعد تنازل وجبة بطيخ في جمصة.

انتقلت قوة أمنية إلى مستشفى جمصة المركزي وتبين مصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته عقب تنازل وجبة بطيخ.

كشفت التحريات مصرع  الطفل "ر.م" يبلغ من العمر  سنة ونصف واصيبت شقيقته التي تبلغ من العمر ست سنوات ووالدتهم  ادعاء تناول مبيد حشرى من الطعام بسبب وجبة بطيخ.

وجرى نقلهم لمستشفى جمصة وتم عمل الإسعافات ووفاة الطفل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.

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