تداعيات تمرد "فاجنر" ودعم أوكرانيا.. تعرف على أجندة اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية فيديو يكشف أجندة اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل:

مناقشة تداعيات تمرد "فاجنر" في روسيا.

سبل زيادة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.

بحث ملف الهجرة غير الشرعية في أوروبا.

تسليط الضوء على طبيعة العلاقات الصينية- الأوروبية.

وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، قال في خطاب وجهه للدول الأعضاء قبل القمة، إن "الحرب الروسية في أوكرانيا مستمرة بلا هوادة. وحدتنا التي لا تتزعزع تقف على النقيض من الانقسام في روسيا الذي أظهرته أحداث نهاية هذا الأسبوع"، في إشارة لتمرد فاجنر".

وأضاف: "يعد تدمير سد كاخوفكا في وقت سابق من هذا الشهر أحد أكبر الكوارث التي يسببها الإنسان في عصرنا.. بالإضافة إلى العواقب المأساوية التي شهدناها بالفعل، لذا فإن تداعيات انهيار السد تهدد أيضًا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا".

وتابع: "سنعيد تأكيد التزامنا بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية والعسكرية المستدامة.. يجب أن نناقش أيضًا كيفية تكثيف الدعم الدولي لصيغة السلام الأوكرانية".

وأردف: "في العام الماضي في فرساي، قررنا تحمل مسؤولية أكبر عن أمننا ودفاعنا في أوروبا.. حان الوقت الآن لتقييم موقفنا ومناقشة كيفية تسريع عملنا حتى نفي بالتزاماتنا".