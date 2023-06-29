ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

وزير التعليم
وزير التعليم

تقدم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالأصالة عن نفسه وجموع العاملين بالوزارة والمعلمين، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال وزير التعليم خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، إن تلك الثورة التي سطر خلالها المصريون بإرادتهم الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وغيروا مجرى التاريخ المصري المعاصر وكتبوا بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني الخالص.

وأضاف وزير التعليم، تحية تقدير وإجلال للقائد المخلص الذي عبر بمصر بحكمة بالغة من الظلام إلى النور لتنطلق مسيرة بناء وتنمية حققت إنجازات غير مسبوقة مرتكزة على تلاحم شعبي واصطفاف وطني.

واختتم داعيًا الله أن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

التاريخ المصري التربية والتعليم والتعليم الفني الجودة والاعتماد التواصل الاجتماعي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الخامس الابتدائي الرئيس عبد الفتاح السيس الصف الخامس الابتدائى الشعب المصري العظيم

الأكثر قراءة

سافيو يعقد حسابات الأهلي في الموسم الجديد

تحرك عاجل ضد مراكز خدمة حجاج قصرت فى مهمتها.. ومطالبتها بتعويض مادى

حكم توزيع لحم الأضحية.. وآخر موعد للنحر في عيد الأضحى

إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بالإسماعيلية

توزيع درجات الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2023 للأسئلة المقالية والموضوعية

ضبط محطتى تمويل سيارات متوقفتين عن العمل دون إذن بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟