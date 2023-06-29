وزير التعليم يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

تقدم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالأصالة عن نفسه وجموع العاملين بالوزارة والمعلمين، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال وزير التعليم خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، إن تلك الثورة التي سطر خلالها المصريون بإرادتهم الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وغيروا مجرى التاريخ المصري المعاصر وكتبوا بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني الخالص.

وأضاف وزير التعليم، تحية تقدير وإجلال للقائد المخلص الذي عبر بمصر بحكمة بالغة من الظلام إلى النور لتنطلق مسيرة بناء وتنمية حققت إنجازات غير مسبوقة مرتكزة على تلاحم شعبي واصطفاف وطني.

واختتم داعيًا الله أن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.