مايسة عطوة: ثورة 30 يونيو بداية ميلاد الجمهورية الجديدة

هنأت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًة أنها أحد المكتسبات الهامة والمحطات الفارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث تجلت فيها كل مظاهر الإرادة ووحدة الشعب المصري بجميع فئاته.

وأوضحت عطوة، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تريد السيطرة على مفاصل الدولة المصرية وطمس هويتها وبث الفرقة بين جموع الشعب المصري وهو المخطط الذي لم يستطع أحد تنفيذه عبر كل العصور، وبالتالي ما كان من الشعب المصري وجيشه العريق إلا أن ينتفض ويثور لتصحيح هذا المسار عبر ثورة 30 يونيو، والتي تعد بداية انطلاق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنها حافظت على وحدة البلاد وجاءت بقيادة وطنية تتسم بالحكمة ووضعت شعبها نصب عينيها، كما وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وأكملت عضو مجلس النواب، أن مصر تشهد حاليًا ميلاد جمهورية جديدة، ذات حياة كريمة، تهدف لتغيير حياة المواطن للأفضل، كما أثمرت تلك الفترة عن إنشاء طرق حديثة ومدن جديدة وبنية تحتية وتطوير فى التعليم والصحة، لافتة إلى أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد، شهدت مصر نهضة اقتصادية واسعة من خلال المشروعات التنموية، بالإضافة إلى أن مصر خلقت لنفسها بعد الثورة، مكانة كبيرة بالإنجازات المتتالية التى حققتها فى مختلف المجالات.

وأشارت مايسة عطوة، إلى أن هناك تحولًا رهيبًا حدث فى نظرة العالم لمصر بعد 30 يونيو عما قبلها، حيث أدركت الدول خطر الإرهاب الذى تغذيه الجماعة المتطرفة، وأن مصر قد خلقت لنفسها مكانة كبيرة بالإنجازات المتتالية التي حققتها في مختلف المجالات، لافتة إلى أن هذه الذكرى ستظل علامة فارقة، ونموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات بما جسدته من معانٍ وقيم نبيلة، مجددًا العهد بأن نبذل كل غالٍ ونفيس، لنبني وطنًا قويًا يفخر به أبناؤنا وأحفادنا، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.