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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حسين الجسمي يطرح أحدث أغنياته "بلبطة" باللهجة المصرية (فيديو)

حسين الجسمي
حسين الجسمي

طرح النجم حسين الجسمي، منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية باللهجة المصرية بعنوان “بلبطة” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتتميز أغنية “بلبطة” أنها تتماشى مع الأجواء الصيفية الحالية وسفر المصطافين لقضاء عطلاتهم على البحر كما تعتبر دعاية سياحية لمصر لاحتواء الأغنية على أسماء عدد من الأماكن السياحية الشهيرة التي تتمتع بها مصر مثل: “هروح غردقة سُخنة وشرم وساحل”.

وتعاون حسين الجسمي في أغنية “بلبطة”مع كل من الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم والملحن عمرو الشاذلى، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت عمرو الخضري.

وتقول كلمات الأغنية: “عايز اطلع مصيف وأصيّف وأشوف البحر عايز اعمل tan وابقى ف روقان وافصل م الحر وابعد ع الناس واشرب أناناس وأجيب نضارة اقعد ف الشمس ياه ع الإحساس واقضّيها بلبطة بلبطة عايز ابقي مفرفِش ومنعنش فاكك و fresh هفضل ع البحر انا طول الصيف واصطاد في ال fish وماروحش البيت والعب تنطيط واجيب صنارة اصطاد بالليل لو في عفاريت ! واقضّيها بلبطة بلبطة انا هبقي مسيطر ومدردح مانا اصلي خطير وهروح غردقة سُخنة وشرم وساحل شرّير واقعُد ع ال pool آه و انا مبلول وقميصي مشجّر وهروّق جمجمة على طول واقضّيها بلبطة بلبطة عايز امسك شُـنطي واحضّرها ولو رايح فين واسوق عربيتي بمزّيكتي وافصِل ليلتين وأقضّـيها رقص ويحلوّ الطقس وافضل سهران للصبح يا man ولوحدي وبس واقضّيها بلبطة بلبطة”.

بلبطة أغنية “بلبطة” حسين الجسمي النجم حسين الجسمي مصر يوتيوب

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