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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 30 يونيو

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

بعث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

جاء في نص برقية محافظ المنيا: «يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو والتي أعادت لمصر مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي تحت قيادتكم الرشيدة..أعادها الله على فخامتكم وعلي مصرنا الغالية وشعبها العريق بالتقدم والرقي والازدهار».

كما بعث المحافظ، برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء ، معربا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه أو سوء.

وتقدم المحافظ، بخالص التهنئة للشعب المصري وأهالي محافظة المنيا والجهاز التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالخير والتقدم والازدهار.

وأكد المحافظ أن العالم وقف احترامًا عند يوم ٣٠ يونيو لأنه حقق إرادة الشعب المصري وعبّر عن إصراره على إعلاء كلمته في اختيار مصيره، مشيرا إلى أن جميع الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، كانت نتاج هذه الثورة لتحقيق البناء والتنمية.

محافظ المنيا برقية تهنئة ثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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