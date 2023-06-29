إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بالإسماعيلية

أصيب 8 مواطنين بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم فى عزبة الشنوانى دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى التل الكبير المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

البداية بتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم فى عزبة الشنوانى دائرة مركز التل الكبير.

انتقلت الأجهزة الأمنية، الى مكان البلاغ وتمكنت من السيطرة عليها والقبض على طرفى المشاجرة والتحفظ عليهم.

وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، الذى أسفر عن إصابة 8 مواطنين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح، جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.