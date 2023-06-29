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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: "30 يونيو" أكدت للعالم أن جيش مصر وشعبها "كيان واحد"

النائب محمد حمزة
النائب محمد حمزة

هنأ النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، وأمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم والقوات المسلحة والشرطة المصرية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي خرج فيها ملايين المصريين؛ لتصحيح المسار والحفاظ على هوية الدولة المصرية، بالقضاء على كافة المحاولات المستميتة والمخططات الخبيثة لطمس الهوية المصرية الوطنية.

وقال حمزة، في بيان، إن هذه الثورة العظيمة والخالدة وغير المسبوقة في التاريخ كانت فاتحة خير على الدولة المصرية والاتجاه نحو تحقيق التنمية الشاملة بصفة عامة وعلى بدء انتعاش السياحة المصرية بصفة خاصة، مشيرا إلى أن 30 يونيو كشفت عن أن مصر كانت معرضة لحجم كبير من الأخطار التي كانت سوف تواجه مصر والمنطقة بأسرها، وثورة 30 يونيو أكدت للعالم كله عظمة المصريين ووحدتهم فالشعب والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة المصرية كانوا على قلب رجل واحد، ونجحوا بكل كفاءة واقتدار في تحطيم ونسف جميع مخططات الإرهاب وقوى الشر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ثورة 30 يونيو شهدت توحد جميع طوائف الشعب المصري وانتصار إرادتهم ضد قوى الإرهاب والتطرف، والتأكيد على وجود الدولة المصرية الحقيقية وترابط جميع أفرادها وتماسك مؤسساتها واستعادة استقرارها، متابعة: "‏تحية لرجال القوات المسلحة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصرنا الحبيبة.

واختتم القيادي بحزب مستقبل وطن تصريحاته بأن ثورة 30 يونيو أكدت للعالم كله أن الجيش المصري الباسل والشعب المصري العظيم هما كيان وجسد واحد وأنهما السيف والدرع وحائط الصد المنيع أمام أي محاولات تحاول النيل أو المساس من قريب أو بعيد بالدولة المصرية.

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