تقرير: إنتاجية مطوري البرمجيات بالذكاء الاصطناعي تعزز الناتج المحلي في 2030

كشف موقع "بيزنس ستاندرد" الهندي، أن إنتاجية مطوري البرمجيات الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي تعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وقال التقرير، إن إنتاجية مطوري البرمجيات الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي من المرجح أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030.

ذكر التقرير أن المستخدمين يقبلون ما يقرب من 30 في المائة من اقتراحات التعليمات البرمجية خلال السنة الأولى من الاستخدام ويجدون تحسين الإنتاجية لاحقًا.

وتابع التقرير إنه سيكون هناك 45 مليون مطور محترف بحلول عام 2030 ، ويمكن لأدوات مطور الذكاء الاصطناعي التوليدية أن تحقق إنتاجية 15 مليون "مطور فعال" إضافي، حيق يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نوع من الذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء محتوى جديد ، مثل النص أو الصور أو الصوت من خلال أنماط التعلم من البيانات الموجودة.

أشار التقرير أن التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي التوليدي على مدى العقد القادم سيكون عميقًا، ونحن نشهد بالفعل اعتمادًا واسع النطاق لأدوات ترميز الذكاء الاصطناعي من قبل المطورين والشركات.

واستند تقرير موقع "بيزنس ستاندرد" الهندي الي استطلاع حديث، قال أن 92% من المطورين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي داخل وخارج العمل، مما يؤكد مدى سرعة هذه الأدوات في إعادة تعريف تجربة المطور الإجمالية.

وكانت مجلة "فوربس" الأمريكية، قالت إن الذكاء الاصطناعي بات يتصدر عناوين الأخبار مؤخرًا، وإطلاق أدوات جديدة تسمح بإنشاء محتوى من الرسائل النصية للجمهور.

ويبدو أن وتيرة الابتكارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تتزايد مع ظهور أدوات جديدة بشكل أسرع من أي وقت مضى، وتولي صناعة التكنولوجيا بأكملها اهتمامًا وثيقًا لأن كل ابتكار يمكن أن يصبح اضطرابًا جديدًا للطريقة الحالية للأشياء.