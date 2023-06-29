تقرير: مانشستر يونايتد يحسم مستقبل ماسون جرينوود

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، موقفه تجاه مستقبل النجم الشاب ماسون جرينوود، خلال فترة "الميركاتو" الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية رحيل ماسون جرينوود عن صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الحالي، في ظل أزمته الأخيرة واتهامه بالشروع في الاغتصاب والاعتداء، قبل أن تسقط التهم عنه مؤخرًا.

- المدير الفني يرفض التخلي عن خدمات جرينوود بشكل نهائي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية، فإن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يرفض التخلي عن خدمات جرينوود بشكل نهائي.

وأفادت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أن مسئولي مانشستر يونايتد قرروا إعارة ماسون جرينوود في الصيف الحالي، ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للشاب الإنجليزي، صاحب الـ21 عامًا، رفقة مانشستر يونايتد في يونيو 2025، مع خيار التجديد لعام إضافي.

يذكر أن جرينوود يغيب عن صفوف مانشستر يونايتد منذ شهر يناير 2022 الماضي، بسبب أزمته الأخيرة واتهامه بالشروع في الاغتصاب والاعتداء.

وكانت آخر مباراة قد شارك فيها جرينوود مع مانشستر يونايتد، كانت أمام وست هام يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت يوم 22 يناير 2022، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف نظيف.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن جرينوود يُعد محل اهتمام من قِبل الدوري الإيطالي والتركي والإسباني، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد على الأقل.