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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شاطئ بورسعيد كامل العدد فى ثانى أيام عيد الأضحى (صور)

شاطئ بورسعيد
شاطئ بورسعيد

يشهد شاطئ محافظة بورسعيد في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وذلك في رحلة مجانية يستمتع بها المواطنون خلال العيد، وسط إجراءات مشددة،  حيث بدأ الإقبال علي شاطئ محافظة بورسعيد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة، واستقبلت المحافظة العشرات من أتوبيسات الرحلات، وذلك لقضاء رحلة اليوم الواحد علي شاطئ بورسعيد.

كما يستقبل شاطئ محافظة بورسعيد المصطافون بالمجان، حيث يمكن للأسر أن تدخل للشاطئ بدخول العبور على بوابات للرسوم، ولا تدفع الأسر أي مبالغ مقابل الدخول لـ بحر بورسعيد، وتحصل الأسر التي تقضي ثاني أيام عيد الأضحي المبارك على ساحل بورسعيد على خدمات متميزة أبرزها النظافة والإنقاذ ودورات المياه والأدشاش، وجميعها بالمجان دون تحملهم أي تكاليف.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن بورسعيد استقبلت آلاف الزائرين من جميع المحافظات، للاستمتاع بعطلة العيد في المحافظة، موضحًا أنه وجه إدارة المصايف والشواطئ بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطئ بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطئ،  فضلًا عن التأكد من خدمات القرى السياحية لتكون على أعلى مستوى.

شاطئ بورسعيد

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استقبلت اجراءات مشددة الأضحي المبارك الزائرين إقبال كبير من المواطنين

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