محافظ أسيوط: ذبح وتوزيع لحوم 42 عجلًا بلديًا على الأسر الأولى بالرعاية خلال العيد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم ذبح 42 عجلا بقريا بلدي وتوزيع لحومها على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالقرى والنجوع بالتنسيق مع جمعية الأورمان وتحت إشراف مديريتي التضامن الاجتماعى والطب البيطري ورؤساء المراكز والأحياء، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من أجل رفع العبء والمعاناة عن كاهل تلك الأسر وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني بتفعيل المشاركة المجتمعية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في الأعياد والمناسبات، مشيرًا إلى الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة وحرصه واهتمامه على التعاون الدائم والثيق معها لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره أحد أهم المجالات التنموية.

وأشاد المحافظ بجهود جمعية الأورمان ومديرها اللواء ممدوح شعبان والتي تسهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل المواطن واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، معلناً دعمه الكامل وتكاتف وتضافر كافة الجهود من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر، والوصول إلى الأسر المستحقة بالقرى والنجوع بمشاركة كافة الجهات.

من جانبه، أوضح محمد سعد مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط، وتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، وذلك ضمن خطة الجمعية وبخاصة فى المناسبات والوقوف بجانب الدولة المصرية فى مساعدة الأسر فى جميع أنحاء الجمهورية، يجري على مدار أيام العيد ذبح 42 عجلا بقريا تحت إشراف الطب البيطري فى ٤ مجازر على مستوى المحافظة هى مجزر مير القوصية ومجزر عرب العوامر بأبنوب ومجزر الغنايم ومجزر ساحل سليم، وتوزيع اللحوم على المستحقين بالقرى الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وفقاً لكشوف الاستحقاق للحالات التي تم تحديدها من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وإدخال البهجة والسرور على تلك الأسر لافتًا إلى مراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء الذبح وكذا عند توزيع اللحوم موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط ورؤساء المراكز والأحياء لدعمهم لجهود الجمعية وانشطتها التنموية وبرامج دعم الأسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة والحرص على تذليل كافة العقبات وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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