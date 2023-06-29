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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تاليسكا يثير الجدل بتصريح عن رونالدو: نيمار أفضل منه

تاليسكا
تاليسكا

أثار البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر السعودي، الجدل بتصريح حول زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي تصريحات إذاعية برازيلية، قال تاليسكا مجيبا عن سؤال من الأفضل بين رونالدو ونيمار؟: “نيمار كلاعب كرة قدم، أفضل من كريستيانو رونالدو، لكن كرياضي متكامل، كريستيانو أفضل”.

وكان تاليسكا قد جدد عقده مع النادي السعودي منذ أشهر حتى صيف 2026. 

وانتقل تاليسكا إلى النصر صيف 2021 في صفقة انتقال حر ولمدة 3 أعوام، وسرعان ما وضع بصمته مع النادي العاصمي وأصبح أبرز نجومه.

ولعب تاليسكا 52 مباراة مع النصر الذي يحتل المركز الثاني في دوري روشن السعودي، سجل خلالها 39 هدفاً وصنع 5، فيما يتساوى مع النيجيري أوديون إيغالو لاعب الهلال في صدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفاً.

وأنهى نادي النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي بعد منافسة قوية مع اتحاد جدة الذي حسم اللقب في الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري.

ووقع النصر مع الزمالك في مجموعة واحدة بالبطولة العربية، وتضم أيضًا الشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

تاليسكا النصر السعودي النصر رونالدو نيمار

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