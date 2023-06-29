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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شوارع شبه خالية.. "الحرارة" تمنع مواطنى الغربية من الاحتفال بعيد الأضحى

عيد الأضحي
عيد الأضحي

بدت شوارع محافظة الغربية شبه خالية مع عزوف الناس عن الخروج للشوارع للاحتفال بالعيد بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، فضلًا عن يوم أمس الشاق، الذي قضاه معظم الناس في ذبح ونحر الأضاحي.

ووضح تأثير الأجواء الحارة السلبي على الاحتفالات بعيد الأضحى في محافظة الغربية، فعلى الرغم من أن العيد هو مناسبة مهمة في الثقافة والتقاليد العربية والإسلامية، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة جعل الناس يفضلون البقاء في المنازل بدلاً من الخروج للاحتفال في هذا التوقيت من اليوم، وخلت الشوارع والمتنزهات من الناس وقت الظهيرة، ومن المتوقع أن يستمر العزوف حتى عقب عصر اليوم واعتدال درجة الحرارة.

وفضل الكثير من المواطنين الاحتفال بالعيد في أماكن مكيفة، مثل المنازل أو المراكز التجارية أو المتنزهات العامة الكبيرة التي توفر شبكات تبريد تنعش حرارة الجو، وتم تأجيل الاحتفالات والنزول إلى الشوارع إلى ساعات متأخرة من الليل، حيث تكون درجات الحرارة أقل.

وكان المواطنون قد واصلوا الاحتفال بالعيد لليوم الثاني علي التوالي، على مستوى المحافظة بالخروج إلى الكورنيش والأماكن العامة، في ساعات الصباح وقبل ارتفاع درجات الحرارة، وواصل الأطفال والشباب فرحتهم وابتهاجهم بالتسابق على ركوب الخيول والمراجيح، والدراجات البخارية، علاوة على تنظيم مسابقات رياضية احتفالا بهذه المناسبة، ‏في حين تشهد مراكز ومدن المحافظة استمرار إقامة الأفراح وحفلات الزفاف.

 

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