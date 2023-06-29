رجل يخنق زوجته حتى الموت فى الجيزة: طلبت منى العيدية

أقدم عاطل على قتل زوجته خنقاً خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب طلب الزوجة "عيدية" بمنطقة أوسيم في الجيزة.

بدأت الواقعة بتلقي المقدم مصطفى كمال، رئيس وحدة المباحث، إشارة من غرفة عمليات النجدة بعثور أحد الأشخاص على جثة زوجته متوفاة داخل مسكنها الكائن بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الثالث من عمرها بها آثار حز وخنق بمنطقة الرقبة وادعاء زوجها وفاتها طبيعيا.

بإجراء التحريات تبين وجود خلافات أسرية بين الزوج وزوجته وبإعادة مناقشته وتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة وقتل زوجته خنقا بسبب خلافات أسرية وطلبها العيدية، على الرغم من علمها بمروره بضائقة مالية وتطور الأمر بينهما إلى مشاجرة أقدم خلالها على خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وأنه حاول الهروب بجريمته وادعاء وفاتها طبيعيا، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفي أوسيم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.