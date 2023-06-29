تعاون "المتحدة" و"الشباب والرياضة".. موعد اختبارات ثاني مواسم "كابيتانو مصر" في الغربية

موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" لمواليد 2009 في محافظة الغربية، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، والذي يأتي بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المنتظر أن تبدأ اختبارات الموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر" لمواليد 2009، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على برنامج "كابيتانو مصر"، قد أعلن في وقت سابق، بدء اختبارات الموسم الثاني من البرنامج الأشهر لدعم الموهوبين والناشئين في عالم كرة القدم.

موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في محافظة الغربية

ومن المقرر أن ينطلق موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في محافظة الغربية، يومي 9 و10 أغسطس 2023، وذلك في نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا، تحت إشراف لجنة فنية متخصصة من وزارة الشباب والرياضة.

ويُشارك في برنامج "كابيتانو مصر" العديد من الموهوبين سواء من مصر أو من مختلف الدول الأفريقية، في المرحلة العمرية ما بين 17 إلى 23 سنة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعاية الموهوبين من الناشئين في مجال كرة القدم والاهتمام بهم، ومحاولة توفير كل الدعم والإمكانات لتطوير وتنمية مهاراتهم.

ويتم اختيار اللاعبين في برنامج "كابيتانو مصر" من خلال مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال كرة القدم، بالإضافة إلى كبار كشافي كرة القدم فى أوروبا.