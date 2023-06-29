للتعرف على مقتنياتها.. متاحف الإسكندرية تستقبل زوارها في ثاني أيام عيد الأضحى

استقبلت متاحف الإسكندرية "المجوهرات الملكية والمتحف القومي"، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، زوارها من المصريين والعرب والأجانب، وذلك للاستمتاع باحتفالات العيد.

حيث شهد متحف المجوهرات الملكية، عدد من الزيارات للتعرف على تاريخ القصر ومقتنياته، حيث يفتح أبوابه للمواطنين يوميًا من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ5 مساءً ويغلق شباك التذاكر في تمام الساعة 4:15 مساءً.

كما استقبل متحف الإسكندرية القومي، وفد من كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا، بجناكليس في الإسكندرية، وقام قسم العلاقات العامة باستقبالهم ومتابعة مسار الزيارة وقام الأمناء الأثريين بالشرح لهم للتعرف على تاريخ ومقتنيات المتحف.

كما يعرض متحف الإسكندرية القومي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تمثال نصفي من الرخام للمعبود "سيرابيس"، معبود الإسكندرية الأول في العصر البطلمي وأحد أعضاء الثالوث المقدس (سرابيس- إيزيس- حربوقراط)، حيث اتخذ في هذا التمثال هيئة كبير الآلهة اليونانية "زيوس" وحمل ملامح النحت اليوناني التي تجلت في دقة إبراز تفاصيل الوجه والشعر وثنايا الملابس، وكذلك التمثال معروض بقاعة رقم 2 بالقسم اليوناني الروماني بمتحف الإسكندرية القومي.