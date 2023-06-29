مشروع "المتحدة" و"الرياضة".. موعد اختبارات ثاني مواسم "كابيتانو مصر" بالبحيرة

موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" لمواليد 2009 في محافظة البحيرة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في محافظة البحيرة

ومن المقرر أن ينطلق موعد اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" في محافظة البحيرة، يومي 30 و31 يوليو 2023، وذلك في مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، تحت إشراف لجنة فنية متخصصة من وزارة الشباب والرياضة.

وكان الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على برنامج "كابيتانو مصر"، قد أعلن في وقت سابق، عن بدء اختبارات الموسم الثاني من البرنامج الأشهر لدعم الموهوبين والناشئين في عالم كرة القدم.

ويُشارك في برنامج "كابيتانو مصر" العديد من الموهوبين سواء من مصر أو من مختلف الدول الأفريقية، في المرحلة العمرية ما بين 17 إلى 23 سنة.

ويتم اختيار اللاعبين في برنامج "كابيتانو مصر" من خلال مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال كرة القدم، بالإضافة إلى كبار كشافي كرة القدم فى أوروبا، لمتابعة المواهب الجديدة على أرض الواقع.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعاية الموهوبين من الناشئين في مجال كرة القدم والاهتمام بهم، ومحاولة توفير كل الدعم والإمكانات لتطوير وتنمية مهاراتهم.