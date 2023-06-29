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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس عن ثورة 30 يونيو: نرى بفخر ما وصلت إليه بلدنا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع المصريين بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو.

وتابع البابا في بيانه: وإننا، بعد عشر سنوات من هذه الثورة المجيدة، نرى بفخر ما وصلت إليه دولة الثلاثين من يونيو على مختلف المستويات في الطريق إلى جمهورية جديدة تتسم بالهوية المصرية الأصيلة وقيَم البناء والمواطنة والوحدة في مواجهة التحديات.

نصلي أن يحفظ الله مصرنا شعبًا وقيادة وحكومة بيمينه الرفيعة القوية، وينعم عليها بدوام التقدم والاستقرار.

ئيس عبد الفتاح السيسي ابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ئيس الجمهورية ارثوذكس اسة البابا تواضروس الثاني ادرون باختلاف اعلى الأرثوذكسية

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