50 % نسب إشغال مصايف الإسكندرية خلال العيد

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي، بينما تم رفع الرايات الصفراء والحمراء في بعض شواطئ القطاع الغربي.

وذكرت الإدارة- في بيان اليوم الخميس- أن هناك حالة من الهدوء والاستقرار في حالة البحر والأمواج بكافة شواطئ القطاع الشرقي، مع وجود حالة بسيطة من عدم الاستقرار في شواطئ القطاع الغربي.

وأضافت أن شواطئ القطاع الشرقي حتى الآن حققت نسب إشغال بلغت 50%، بينما حققت شواطئ القطاع الغربي والعجمي نسب إشغال لم تزد عن 25% مع بداية اليوم.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء تعني أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر، وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

وتضم مدينة الإسكندرية الكثير من المعالم المميزة، إذ يوجد بها أكبر موانئ مصر البحرية وهو ميناء الإسكندرية الذي يمر به نحو 60% من إجمالي الواردات والصادرات المصرية، وتضم أيضًا مكتبة الإسكندرية الجديدة التي تحتوي على أكثر من ثمانية ملايين كتاب، وتستقبل حوالي 1.5 مليون زائر سنويًا، كما تضم العديد من المتاحف مثل متحف الإسكندرية القومي والمتحف اليوناني الروماني، والمواقع الأثرية مثل قلعة قايتباي وعمود السواري، يبلغ عدد سكان مدينة الإسكندرية حوالي 4123869 نسمة (حسب تعداد 2006)، يعملون بأنشطة الصيد، التجارة، الصناعة، والزراعة، تنقسم الإسكندرية إلى تسعة أحياء إدارية هي حي أول المنتزة، حي ثان المنتزة، حي شرق، حي وسط، حي غرب، حي الجمرك، حي العجمي، حي أول العامرية، وحي ثان العامرية.