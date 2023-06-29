كرنفالات شعبية وشماريخ في ثاني أيام عيد الأضحى بالجيزة

شهدت شوارع محافظة الجيزة خروج مجموعات من الأطفال والمراهقين للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وتجمع عدد من الشباب أمام الساحات الشعبية في شارع السوق بمحافظة الجيزة لتنظيم احتفالات كبيرة جدًا، حيث صعدوا على مسرح خشبي وهم يحملون الألعاب النارية ويرقصون على نغمات الأغاني الشعبية.

وقال أحمد أشرف، أحد سكان حي الجيزة، لـ"الدستور" إن الأهالي يشاركون بشكل دوري في هذه الاحتفالات التي أصبحت نموذجًا للاحتفالات في المحافظة.

وأضاف علاء محمد، أحد المشاركين في احتفالات شارع السوق في ميدان الجيزة، لـ"الدستور" أن أهالي الجيزة اعتادوا على إقامة كرنفالات خلال الأعياد، وأن هذه الاحتفالات تتم بمجهود ذاتي لإدخال السعادة في نفوس الشباب والأطفال، مؤكدًا حرصهم على عدم وقوع أي أذى للمشاركين.

وفي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، قالت سعدية محمود، إنها تحرص على الذهاب للملاهي الشعبية في أول أيام العيد من أجل أطفالها، لأنهم يمرحون وسط الألعاب والملاهي.

وقالت نهي عيد، أحد أهالي حي السيدة زينب لـ"الدستور" إنها اعتادت على الذهاب برفقة أطفالها إلى الملاهي الشعبية، ليتوارثوها.

خلال احتفالات العيد

خلال احتفالات العيد

خلال احتفالات العيد

خلال احتفالات العيد

خلال احتفالات العيد

خلال احتفالات العيد