ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كثيف على المتنزهات العامة والنيلية في ثاني أيام عيد الأضحى بسوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

شهدت محافظة سوهاج إقبالًا كبيرًا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على المتنزهات العامة والمراكب النيلية وكورنيش النيل، فيما يؤدي البعض الآخر شعائر الأضحية لليوم الثاني داخل المجازر التي أمر محافظ سوهاج بفتحها بالمجان للمواطنين.

وفيما استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، بديوان عام المحافظة المهنئين من أبناء سوهاج الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة "عيد الأضحى المبارك" من مختلف الطوائف والقطاعات وممثلي المجتمع السوهاجي.

واستقبل المحافظ عددا من التنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الأحزاب السياسية، وشباب سوهاج،  والشخصيات العامة في جو يسوده الحب، والمودة، وبهجة العيد.

وقدم "الفقي" التهنئة لأبناء سوهاج، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.

كما قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية، تفقد خلالها عدد من محلات الجزارة بمدينة سوهاج لمتابعة توافر اللحوم، والتزام البائعين  بعدم المغالاة في الأسعار، وكذا الالتزام بالاشتراطات الصحية، وذلك بالتزامن مع  عيد الأضحى المبارك .

وشدد الفقي خلال جولته علي المتابعة المستمرة للأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، والتأكد من توافر جميع السلع، موجها مسئولي التموين، والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية بجميع مدن وقري المحافظة والتصدي بكل حسم لكافة المخالفات.

يذكر أن محافظ سوهاج قد أعلن، في وقت سابق، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين خلال أيام العيد.

أحزاب ابناء سوهاج اشتراطات الصحية الإستقبال والطوارئ الأضحي المبارك التموين والصحة والطب البيطري الحملات التموينية الشخصيات العامة

الأكثر قراءة

"روان" حديث مواقع التواصل بمشروع تخرج "تمرد": متوقعتش ردود الفعل

رجل يخنق زوجته حتى الموت فى الجيزة: طلبت منى العيدية

ضبط طن و500 كيلو مخللات فاسدة بمصنع فى الغربية

الإسكندرية: تنفيذ 206 قرارات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

جيمى فاردى يرفض اللعب فى السعودية

السكرتير العام المساعد ببني سويف يتفقد المواقف والأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟