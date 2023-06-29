إقبال كثيف على المتنزهات العامة والنيلية في ثاني أيام عيد الأضحى بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج إقبالًا كبيرًا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على المتنزهات العامة والمراكب النيلية وكورنيش النيل، فيما يؤدي البعض الآخر شعائر الأضحية لليوم الثاني داخل المجازر التي أمر محافظ سوهاج بفتحها بالمجان للمواطنين.

وفيما استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، بديوان عام المحافظة المهنئين من أبناء سوهاج الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة "عيد الأضحى المبارك" من مختلف الطوائف والقطاعات وممثلي المجتمع السوهاجي.

واستقبل المحافظ عددا من التنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الأحزاب السياسية، وشباب سوهاج، والشخصيات العامة في جو يسوده الحب، والمودة، وبهجة العيد.

وقدم "الفقي" التهنئة لأبناء سوهاج، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.

كما قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية، تفقد خلالها عدد من محلات الجزارة بمدينة سوهاج لمتابعة توافر اللحوم، والتزام البائعين بعدم المغالاة في الأسعار، وكذا الالتزام بالاشتراطات الصحية، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك .

وشدد الفقي خلال جولته علي المتابعة المستمرة للأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، والتأكد من توافر جميع السلع، موجها مسئولي التموين، والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية بجميع مدن وقري المحافظة والتصدي بكل حسم لكافة المخالفات.

يذكر أن محافظ سوهاج قد أعلن، في وقت سابق، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين خلال أيام العيد.