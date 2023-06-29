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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حديقة الإسكندرية تستقبل 4 آلاف زائر فـي أول أيام عيد الأضحى

حديقة حيوان اسكندرية
حديقة حيوان اسكندرية

قالت الدكتورة نبيلة وليم عزيز، مدير عام حديقة حيوان الإسكندرية "النزهة"، إن الحديقة استقبلت في أول أيام عيد الأضحى المبارك قرابة 4 آلاف زائر، مشيرة إلى أن الأعداد في أول أيام العيد عادة ما تكون ضعيفة نظرًا لطبيعة الأسر المصرية التي تفضل الاحتفال بالعيد وقضاء أول يوم مع الأقارب، على أن يكون الإقبال بدءًا من اليوم الخميس ثانى أيام العيد.

وأوضحت مديرة الحديقة، أن الحديقة استعدت لاستقبال زوارها من الإسكندرية والمحافظات المجاورة في العيد بولادات جديدة، مثل “أبوعق وقرود عبلنج سودانى وكبش أروى وفقس طيور”.

وأشارت إلى أن الحديقة تشهد لأول مرة في الإسكندرية افتتاح «petting zoo» وتعني حديقة الأطفال- مشيرة إلى أنه تم تزويد الحديقة بأنواع معينة من الطيور التي يمكن أن يتعامل معها الأطفال ويمرحوا دون خوف أو رهبة مثل أنواع معينة من الماعز والببغاوات والطيور، والتي تعد مصدر جذب للأطفال في مرحلة عمرية معينة ويلهون معها دون خوف أو رهبة.

كان قد شهد كورنيش الإسكندرية، إقبال  المواطنين المحتفلين بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تجمع عدد من الأسر بمنطقتى  محطة الرمل وبحري، وذلك للاستمتاع بأجواء العيد وانتشار الباعة الجائلين على كورنيش البحر وعربات الحنطور للتنزه، بالإضافة إلى ألعاب للأطفال، بالإضافة انتشار رحلات التنزه داخل مياه البحر باستخدام مراكب للاستمتاع بالرحلات البحرية. 

كانت شهدت منطقة قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية إقبالًا في أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع والتنزه ومشاهدة أهم معالم الإسكندرية على شاطئ البحر المتوسط في أجواء عائلية، بعد أن أعلن محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، أن القلعة قد أنهت استعدادها لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى المبارك، حيث قامت القلعة تنسيق الحدائق داخل القلعة وقص النجيلة وتقليم الأشجار والنخيل والتي تمت بمعرفة إدارة الحدائق بمنطقة آثار الإسكندرية، وذلك في سبيل إظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق.

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