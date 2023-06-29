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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طن و500 كيلو مخللات فاسدة بمصنع فى الغربية

مخللات فاسدة
مخللات فاسدة

تحفظت مديرية التموين بالغربية على طن و500 كيلو مخللات مجهولة المصدر ودون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بمدينة السنطة، مدخلا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمدينة السنطة من ضبط طن و500 كيلو مخللات مجهولة المصدر ودون بيانات، وفاسدة، داخل مصنع  بمدينة المحلة، مدخلا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

ضبط و500 كيلو مخللات فاسدة بمصنع بالسنطة

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