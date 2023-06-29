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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا تيموثاوس يُنيب وكيل المطرانية لتهنئة محافظ الشرقية بعيد الأضحى المبارك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أناب الأنبا تيموثاؤس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، القمص تادرس سدرة وكيل المطرانية والوفد المرافق له، لتهنئة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وقيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك .

جاء ذلك بحضور الأنبا صليب أسقف ميت غمر والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة و الوفد المرافق له، وأيضا القمص بنيامين أمين وكيل مطرانية بلاد الشرقية والعاشر والوفد المرافق له، نيابة عن الأنبا مقار أسقف بلاد الشرقية والعاشر.

وقد ضم الوفد المرافق للقمص تادرس سدرة القس داود نبيل والأستاذ عادل عبد الملاك والمهندس  عطية كامل، وقد حضر اللقاء النائبة هناء أنيس عضو مجلس النواب، والدكتور وديع أنطوان نائب رئيس الغرفة التجارية بالشرقية.

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