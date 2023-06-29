الأنبا تيموثاوس يُنيب وكيل المطرانية لتهنئة محافظ الشرقية بعيد الأضحى المبارك

أناب الأنبا تيموثاؤس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، القمص تادرس سدرة وكيل المطرانية والوفد المرافق له، لتهنئة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وقيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك .

جاء ذلك بحضور الأنبا صليب أسقف ميت غمر والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة و الوفد المرافق له، وأيضا القمص بنيامين أمين وكيل مطرانية بلاد الشرقية والعاشر والوفد المرافق له، نيابة عن الأنبا مقار أسقف بلاد الشرقية والعاشر.

وقد ضم الوفد المرافق للقمص تادرس سدرة القس داود نبيل والأستاذ عادل عبد الملاك والمهندس عطية كامل، وقد حضر اللقاء النائبة هناء أنيس عضو مجلس النواب، والدكتور وديع أنطوان نائب رئيس الغرفة التجارية بالشرقية.