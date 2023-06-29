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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف تطلق "لغة القرآن الكريم" لتعلم اللغة العربية ورفع كفاءة المتحدثين بها

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة تعلم اللغة العربية، قواعد وأساسيات النحو والصرف والبلاغة والإملاء،  حضورًا فعليًّا أو عن بعد . 

وأوضحت الأوقاف أن فهم القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة لا يتم على الوجه الأكمل الأتم إلا بتعلم بل بمعرفة أسرار اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وخدمة لكتاب الله (عز وجل) ولسنة نبينا (صلى الله عليه وسلم) وللغة القرآن الكريم، ويأتي ذلك على عدة مستويات : 
المستوى الأول: طلاب الثانوية العامة والأزهرية. 
المستوى الثاني: الطلاب الجامعيون. 
المستوى الثالث : الأئمة والواعظات. 
المستوى الرابع: حملة المؤهلات العليا من غير الأئمة والواعظات. 

وأشارت الأوقاف إلى أن هناك  عدة مراكز على مستوى الجمهورية سوف تنظم تلك المبادرة، وفي مقدمتها مسجد النور بالعباسية وسنعلن لاحقا عن باقي الأماكن حسب أعداد الراغبين في المشاركة، وستكون الدراسة عبارة عن محاضرة واحدة لمدة ساعتين أسبوعيًّا لمدة ثلاثة أشهر للدورة الأولى "دورة الأساسيات (1)"، وسيمنح من يجتاز الاختبار في نهاية الدورة إفادة بذلك. 

وأتاحت الأوقاف لينك للراغبين في المشاركة لتسجيل رغباتهم على الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT62P-Iv2zgBze5AfBxpTI9LRdMAXUI0fwZmC2omBqVvws-w/viewform?usp=sf_link

تعلم اللغة العربية القرآن الكريم فهم القرآن الكريم السنة النبوية المشرفة

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