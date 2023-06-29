رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ثورة 30 يونيو

تقدم المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية أن تلك الثورة مثلت علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث؛ فقد جاءت معبرة عن تكاتف شعب مصر العظيم بمختلف طوائفه، ذلك الشعب الذي انتفض ليحفظ للوطن وحدته، واستقراره، وهويته الضاربة بجذورها منذ فجر التاريخ.

كما أشار "جاد" إلى أن هذه الثورة العظيمة فرصة لنتذكر جميعًا التضحيات الكبرى التي بذلها أبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة، وأرواحهم التي قدموها فداءً لهذا الوطن وأمن شعبه، متمنيًا لمصر مستقبلًا مشرقًا نفخر به جميعًا، يحيا فيه المصريون بعزة وكرامة، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.