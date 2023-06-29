ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يشن حملات "متخفيًا" لضبط المعتدين على الأراضي الزراعية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أكد أحمد إبراهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن السيد القصير، وزير الزراعة، سيشن حملات متخفيًا خلال إجازة العيد و30 يونيو في المحافظات، لمراقبة ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك على الطرق الزراعية الرئيسية في محافظات الوجه البحري والقبلي.

وقال "إبراهيم" لـ"الدستور" إن الوزير سيتابع أيضاً مديريات الزراعة وحماية الأراضي من التعديات على الأراضي الزراعية، وسيتابع أيضاً مديريات الطب البيطري والتفتيش على اللحوم والمجازر في المحافظات، وسيتم الكشف عن اللحوم وذبح الأضاحي والعمل في المجازر. 

كما سيتابع مع قيادات الوزارة خلال إجازة عيد الأضحى العمل والمرور الميداني على الأراضي الزراعية والإبلاغ عن التعديات، ومتابعة أسواق اللحوم وتوفير اللحوم وجميع السلع الغذائية في منافذ الوزارة بالمحافظات.

وأوضح مستشار وزير الزراعة أن الوزير سيتابع الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات، مع احتمالية زيارات ميدانية لوزير الزراعة خلال العيد للحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة، سواء في القاهرة أو المحافظات، حيث تستوعب حدائق الحيوان والأورمان والأسماك سكان القاهرة والجيزة والقليوبية والمحافظات القريبة، بينما تستوعب الحدائق الإقليمية سكان باقي المحافظات. وقد تم الاستعداد الكامل من أجهزة الوزارة والإدارة المركزية لحدائق الحيوان لاستقبال المواطنين من الصباح الباكر حتى السادسة مساءً.

وأوضح إبراهيم أن الديوان العام بوزارة الزراعة، ومكتب الوزير، وقطاع الإنتاج الحيواني والداجني، وقطاع الإرشاد والخدمات والمتابعة، والإدارات المركزية انتقلت بالكامل للعاصمة الإدارية، وتتابع خلال العيد غرفة العمليات المركزية في القاهرة والمحافظات، الأعمال الخدمية للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى، فيما يتابع الوزير مديريات الزراعة والطب البيطري من خلال حملات مفاجئة على المحافظات بشكل متخفٍ لضبط المخالفات خلال العيد.

وزير الزراعة يشن حملات متخفيا لضبط المتعدين على الأراضي

الأكثر قراءة

"هكسر عينها عشان تتجوزني".. أقوال والدة طفلة هتك عرضها عامل دليفري بأكتوبر

رئيس شعبة الدواجن: الإفراجات الجمركية عن الأعلاف ساهمت في استقرار السوق

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023.. 13.6 مليون جنيه حصيلة شباك التذاكر في يوم

"ربطوا جثته ورموها في الترعة".. تفاصيل مقتل "يوسف" على يد زوج عمته ونجله

الأهلى يواجه البنك الليلة.. خطوة جديدة لحسم اللقب رسميًا

سيدة تطلب الطلاق للضرر: "سرق دهبي وتحويشة عمري"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟