وزير الزراعة يشن حملات "متخفيًا" لضبط المعتدين على الأراضي الزراعية

أكد أحمد إبراهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن السيد القصير، وزير الزراعة، سيشن حملات متخفيًا خلال إجازة العيد و30 يونيو في المحافظات، لمراقبة ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك على الطرق الزراعية الرئيسية في محافظات الوجه البحري والقبلي.

وقال "إبراهيم" لـ"الدستور" إن الوزير سيتابع أيضاً مديريات الزراعة وحماية الأراضي من التعديات على الأراضي الزراعية، وسيتابع أيضاً مديريات الطب البيطري والتفتيش على اللحوم والمجازر في المحافظات، وسيتم الكشف عن اللحوم وذبح الأضاحي والعمل في المجازر.

كما سيتابع مع قيادات الوزارة خلال إجازة عيد الأضحى العمل والمرور الميداني على الأراضي الزراعية والإبلاغ عن التعديات، ومتابعة أسواق اللحوم وتوفير اللحوم وجميع السلع الغذائية في منافذ الوزارة بالمحافظات.

وأوضح مستشار وزير الزراعة أن الوزير سيتابع الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات، مع احتمالية زيارات ميدانية لوزير الزراعة خلال العيد للحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة، سواء في القاهرة أو المحافظات، حيث تستوعب حدائق الحيوان والأورمان والأسماك سكان القاهرة والجيزة والقليوبية والمحافظات القريبة، بينما تستوعب الحدائق الإقليمية سكان باقي المحافظات. وقد تم الاستعداد الكامل من أجهزة الوزارة والإدارة المركزية لحدائق الحيوان لاستقبال المواطنين من الصباح الباكر حتى السادسة مساءً.

وأوضح إبراهيم أن الديوان العام بوزارة الزراعة، ومكتب الوزير، وقطاع الإنتاج الحيواني والداجني، وقطاع الإرشاد والخدمات والمتابعة، والإدارات المركزية انتقلت بالكامل للعاصمة الإدارية، وتتابع خلال العيد غرفة العمليات المركزية في القاهرة والمحافظات، الأعمال الخدمية للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى، فيما يتابع الوزير مديريات الزراعة والطب البيطري من خلال حملات مفاجئة على المحافظات بشكل متخفٍ لضبط المخالفات خلال العيد.